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İsrail'de sandık düğümü: Netanyahu önde ama çoğunluk yok! İşte meclisi kilitleyen senaryolar
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail'de sandık düğümü: Netanyahu önde ama çoğunluk yok! İşte meclisi kilitleyen senaryolar

İsrail'de sandıkların neredeyse tamamı açılırken, Binyamin Netanyahu bloku 53 milletvekiliyle seçimi önde tamamladı ancak hükümet kurmak için şart olan 61 sandalye çoğunluğuna hiçbir blok ulaşamadı. Mecliste 19 sandalye kazanarak kilit konuma yükselen Arap partilerinin dengeleri değiştirdiği ülkede yaşanan siyasi belirsizliği ve masadaki hükümet kurma senaryolarını Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz A Haber ekranlarında aktardı.

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