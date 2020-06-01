Plajlar ve sahillerde yasak kalktı! Peki hangi tedbirler alındı? Canlı yayında anlattı |Video

Türkiye'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında plan ve sahillere yasak getirilmişti. 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme genelgesiyle birlikte bu yasak kaldırıldı. Peki plaj ve sahillerde hangi tedbirler alındı, yeni dönem nasıl olacak? İşte yanıtı...

Türkiye'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında plan ve sahillere yasak getirilmişti. 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme genelgesiyle birlikte bu yasak kaldırıldı. Peki plaj ve sahillerde hangi tedbirler alındı, yeni dönem nasıl olacak? A Haber muhabiri Gamze Elçi plajlarda alınan önlemleri anlattı.

Elçi, vatandaşların plajlara girerken ateş ölçümü gerçekleştirileceği, şezlonglar arasında sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmesi, tuvaletlerin 15'er dakikalık aralıklarla dezenfekte edilmesi gibi birçok önleminde alındığını ifade etti.