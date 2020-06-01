01 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Plajlar ve sahillerde yasak kalktı! Peki hangi tedbirler alındı? Canlı yayında anlattı |Video

Plajlar ve sahillerde yasak kalktı! Peki hangi tedbirler alındı? Canlı yayında anlattı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.06.2020 12:22
Güncelleme:01.06.2020 12:23
Türkiye'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında plan ve sahillere yasak getirilmişti. 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme genelgesiyle birlikte bu yasak kaldırıldı. Peki plaj ve sahillerde hangi tedbirler alındı, yeni dönem nasıl olacak? İşte yanıtı...

Türkiye'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında plan ve sahillere yasak getirilmişti. 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme genelgesiyle birlikte bu yasak kaldırıldı. Peki plaj ve sahillerde hangi tedbirler alındı, yeni dönem nasıl olacak? A Haber muhabiri Gamze Elçi plajlarda alınan önlemleri anlattı.

Elçi, vatandaşların plajlara girerken ateş ölçümü gerçekleştirileceği, şezlonglar arasında sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmesi, tuvaletlerin 15'er dakikalık aralıklarla dezenfekte edilmesi gibi birçok önleminde alındığını ifade etti.

Plajlar ve sahillerde yasak kalktı
Plajlar ve sahillerde yasak kalktı
Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni dönem açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni dönem açıklaması
Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödenekleri 1 Haziran itibariyle kesilecek mi?
Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödenekleri 1 Haziran itibariyle kesilecek mi?
İşsizlik maaşı almanın şartları neler?
İşsizlik maaşı almanın şartları neler?
Ekonomik büyümeyi destekleyecek
"Ekonomik büyümeyi destekleyecek"
Kredi faiz oranlarında tarihi indirim!
Kredi faiz oranlarında tarihi indirim!
Konu kredisi faiz oranlarında tarihi düşüş!
Konu kredisi faiz oranlarında tarihi düşüş!
Tarihin en büyük kredi paketi açıklandı!
Tarihin en büyük kredi paketi açıklandı!
İstanbul Havalimanı'ndan ilk sefer!
İstanbul Havalimanı'ndan ilk sefer!
İşte IMF gerçekleri! Hasan Kılavuz anlattı...
İşte IMF gerçekleri! Hasan Kılavuz anlattı...
İstanbul Havalimanı için tarihi gün
İstanbul Havalimanı için tarihi gün
Bakan Kurum'dan müteahhide sert uyarı!
Bakan Kurum'dan müteahhide sert uyarı!
Daha Fazla Video Göster