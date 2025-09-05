05 Eylül 2025, Cuma
Piyasaların gözü 11 Eylül’de faiz kararında! İndirimi beklentisi ve etkileri
Piyasalar 11 Eylül'de açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumda. Beklentiler düşen enflasyonun da etkisiyle bir faiz indirimi yapılacağı yönünde. Kararın vatandaş için konut ve taşıt kredilerine yansıması yatırımcılar için ise altın ve borsa üzerindeki potansiyel etkileri merakla bekleniyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.