06 Ağustos 2024, Salı
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Piyasalarda resesyon depremi! Piyasalarda kara pazartesi sürüyor mu?
Dünya dün sabah kara pazartesiye uyandı. Peki Asya, Avrupa ve Amerikan borsalarını da etkileyen fırtına nasıl durulacak? Türkiye borsaları ve uluslararası borsalar yeni güne nasıl başladı? Piyasalarda kara pazartesi etkisi sürüyor mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş değerlendirdi.