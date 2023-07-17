Piyasalarda neler olacak? Ekonominin gündeminde ne var?

Ekonomide bu hafta yoğun bir gündem takip edilecek. Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Küresel piyasalarda ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Euro bölgesinde açıklanacak enflasyon verisi kritik önemde olacak. Öte yandan 1 trilyon 119 milyarlık bütçe Meclis’ten geçti ve sosyal ödemeler bütçede yer aldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

1 TRİLYON LİRALIK EK BÜTÇE MECLİS'TEN GEÇTİ

Ek bütçe 1 trilyon 119 milyar TL

Deprem için ödenek 527 milyar 290 milyon TL

Vergi gelirleri 1 trilyon 71 milyar TL

Vergi dışı gelirler 48.4 milyar TL

SOSYAL ÖDEMELER BÜTÇEDE

Sosyal ödemeler 44 milyar TL

Eğitim, yemek ve ücretsiz kitap 26.3 milyar TL

BES katkısı 8.4 milyar TL

Esnaf çiftçi destekleri 8 milyar TL

Savunma ve güvenlik 39.9 milyar TL

Ücretsiz doğal gaz 4.3 milyar TL