17 Temmuz 2023, Pazartesi
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Piyasalarda neler olacak? Ekonominin gündeminde ne var?
Ekonomide bu hafta yoğun bir gündem takip edilecek. Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Küresel piyasalarda ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Euro bölgesinde açıklanacak enflasyon verisi kritik önemde olacak. Öte yandan 1 trilyon 119 milyarlık bütçe Meclis’ten geçti ve sosyal ödemeler bütçede yer aldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
1 TRİLYON LİRALIK EK BÜTÇE MECLİS'TEN GEÇTİ
Ek bütçe 1 trilyon 119 milyar TL
Deprem için ödenek 527 milyar 290 milyon TL
Vergi gelirleri 1 trilyon 71 milyar TL
Vergi dışı gelirler 48.4 milyar TL
SOSYAL ÖDEMELER BÜTÇEDE
Sosyal ödemeler 44 milyar TL
Eğitim, yemek ve ücretsiz kitap 26.3 milyar TL
BES katkısı 8.4 milyar TL
Esnaf çiftçi destekleri 8 milyar TL
Savunma ve güvenlik 39.9 milyar TL
Ücretsiz doğal gaz 4.3 milyar TL