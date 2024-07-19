Piyasalar haftayı nasıl kapatacak? Altın, dövüz ve borsada ne bekleniyor? Borsada yeni rekorlar olur mu? Ayrıca kredi derecelendirme kuruluşu Moodys bugün türkiye ekonomisi ile ilgili raporunu yayınlacak. Not artışı yapması bekleniyor. Detayları Philip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan ile konuştuk.