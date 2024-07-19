19 Temmuz 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Piyasalar haftayı nasıl kapatacak?
Piyasalar haftayı nasıl kapatacak? Altın, dövüz ve borsada ne bekleniyor? Borsada yeni rekorlar olur mu? Ayrıca kredi derecelendirme kuruluşu Moodys bugün türkiye ekonomisi ile ilgili raporunu yayınlacak. Not artışı yapması bekleniyor. Detayları Philip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan ile konuştuk.