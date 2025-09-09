09 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları OVP ile Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor! İşte tüm detaylar
OVP ile Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor! İşte tüm detaylar

OVP ile Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor! İşte tüm detaylar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2025 09:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program’ın detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Cevdet Yılmaz 3 yıllık enflasyon ve büyüme hedeflerini açıklarken "Terörsüz Türkiye vizyonu" ile üretim ve ticaret ağlarının genişleyeceğine dikkat çekti. Yeni dönemde aynı zamanda Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
OVP ile Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor! İşte tüm detaylar
OVP ile TES geliyor! İşte tüm detaylar
OVP ile TES geliyor! İşte tüm detaylar
Ekonominin 3 yıllık haritası
Ekonominin 3 yıllık haritası
Gram altında yeni hedef ne?
Gram altında yeni hedef ne?
Altında rekor tahmin! 2026 yılını işaret etti
Altında rekor tahmin! 2026 yılını işaret etti
Girişimci kadın tropikal meyve yetiştiriyor
Girişimci kadın tropikal meyve yetiştiriyor
Altındaki rekor yükselişin sebebi ne?
Altındaki rekor yükselişin sebebi ne?
Bakan Bolat: Enflasyon düştükçe finansman şartları iyileşecek
Bakan Bolat: Enflasyon düştükçe finansman şartları iyileşecek
Gram altın 5 bin TL’ye koşuyor
Gram altın 5 bin TL'ye koşuyor
Piyasaların gözü 11 Eylül’de! Faiz kararı ne olacak?
Piyasaların gözü 11 Eylül’de! Faiz kararı ne olacak?
KKTC üretimi ve ekonomisi için tüm imkanlarımızla yanındayız
“KKTC üretimi ve ekonomisi için tüm imkanlarımızla yanındayız”
Çift emekli maaşı fırsatı
Çift emekli maaşı fırsatı
Altındaki yükseliş devam edecek mi?
Altındaki yükseliş devam edecek mi?
Daha Fazla Video Göster