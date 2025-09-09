09 Eylül 2025, Salı
OVP ile Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor! İşte tüm detaylar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program’ın detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Cevdet Yılmaz 3 yıllık enflasyon ve büyüme hedeflerini açıklarken "Terörsüz Türkiye vizyonu" ile üretim ve ticaret ağlarının genişleyeceğine dikkat çekti. Yeni dönemde aynı zamanda Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.