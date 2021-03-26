ÖSYM YKS ücretine neden zam yapıldığını açıkladı | 2021 YKS ücreti ne kadar?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerine yapılan zammın nedenini açıkladı. Başkan Halis Aygün, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle harcamaların arttığını belirtti.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından YKS başvuru ücretlerine yüzde 29 oranında zam yapıldı.

Kurum, her bir sınav başına 70 TL olan ücretleri 90 TL olarak belirledi.

Sınav başvurularına enflasyon rakamının da üzerinde bir oranla zam yapılması sonrası zam kararı Meclis'e taşındı.

Konuyla ilgili ÖSYM'den ise bugün açıklama geldi.

"GİDERLERİMİZ VAR"

ÖSYM Başkanlığı zam kararına gerekçe olarak, kurumsal giderlerin arttığını ve merkezi bütçeden kendilerine ödenek ayrılmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı;

"ÖSYM personel giderleri, elektrik, ısınma, su, ulaştırma, hizmet/mal alımları dahil Başkanlığımızın her türlü kurumsal giderleri, adaylardan tahsil edilen sınav ücretlerinden karşılamakta olup, Başkanlığımıza merkezi bütçeden herhangi bir ödenek ayrılmamaktadır."