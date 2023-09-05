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Orta Vadeli Program (OVP) yarın açıklanıyor! Neler olacak?

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Giriş: 05.09.2023 10:41
Yarın açıklanacak OVP ile ekonominin üç yıllık yol haritası netleşecek. Buna göre gelir ve servet eşitsizliği azaltılarak refah tabana yayılacak. Çalışanın geliri enflasyona karşı korunacak, enflasyonla mücadele sürecek, fahiş fiyat ve maliyetler düşecek.
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