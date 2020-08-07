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Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ödemeler başladı mı? 2020 ağustos nakdi ücret desteği ödemeleri

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Giriş: 07.08.2020 10:31
Güncelleme:07.08.2020 10:45
Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Ücretsiz izin desteği ödemeleri her ay düzenli olarak yapılıyor. Bakan Selçuk temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını bildirdi. Peki nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte yanıtı…
Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020 ağustos nakdi ücret desteği ödemeleri NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK? 2020 AĞUSTOS NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ

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