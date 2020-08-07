Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Ücretsiz izin desteği ödemeleri her ay düzenli olarak yapılıyor. Bakan Selçuk temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını bildirdi. Peki nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte yanıtı…