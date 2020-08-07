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Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020 ağustos nakdi ücret desteği ödemeleri

Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Ücretsiz izin desteği ödemeleri her ay düzenli olarak yapılıyor. Bakan Selçuk temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını bildirdi. Peki nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 07.08.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 10:47
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Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020 ağustos nakdi ücret desteği ödemeleri

Nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılmaya başlayacağını duyurdu ve ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını bildirdi.

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Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020 ağustos nakdi ücret desteği ödemeleri

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

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Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020 ağustos nakdi ücret desteği ödemeleri

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında birçok uygulamayı hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için Nakdi Ücret Desteğine devam ediyor.

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Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020 ağustos nakdi ücret desteği ödemeleri

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 7 Ağustos'tan itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, 6 Ağustos'ta yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

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Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020 ağustos nakdi ücret desteği ödemeleri

"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."