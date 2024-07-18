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Moody's’in Türkiye kararı yarın! Kuruluşun en az 1 kademe not artışı yapması bekleniyor

Moody's’in Türkiye kararı yarın! Kuruluşun en az 1 kademe not artışı yapması bekleniyor

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 18.07.2024 17:00
Piyasalar, Moody's'in yarın açıklayacağı kredi notu kararına odaklandı. Ocakta Türkiye'nin not görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çıkaran Moody's'ten en az 1 kademe artış bekleniyor. Gelişmeyi A Haber canlı yayınına bağlanan ekonomist Tonguç Erbaş değerlendirdi.
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