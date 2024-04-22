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Mobilyanın başkenti İnegöl’den dünyaya ihracat

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 22.04.2024 09:48
Son dakika haberleri Mobilya'nın başkenti Bursa İnegöl, ihracatın önemli bir bölümünü karşılıyor. 3 bini aşkın üretim tesisiyle 170 ülkeye ürün gönderiliyor.
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