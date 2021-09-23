23 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Milyonlarca kişi için ikinci emeklilik fırsatı! Şartlar neler? Kimler yararlanabilir?

Milyonlarca kişi için ikinci emeklilik fırsatı! Şartlar neler? Kimler yararlanabilir?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2021 09:55
Milyonlarca insanın hayalini kurduğu ikinci emeklilik fırsatına ulaşmak çok kolay. Bir diğer adı tamamlayıcı emeklilik de olan Bireysel Emeklilik Sistemine giriş çok kolay ve buradaki birikimle ikinci emeklilik fırsatı yakalanabiliyor. Bireysel Emeklilik Sistemi müracaat etmek isteyenlere önemli fırsatlar sunuyor. Devlet BES'e giren vatandaşlarına yüzde 25'e kadar destek sağlıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Faiz kararı ne olacak?
Faiz kararı ne olacak?
Fırsatçılar aldı yürüdü! Aynı ürün 20 lira pahalı
Fırsatçılar aldı yürüdü! Aynı ürün 20 lira pahalı
İkinci emeklilik fırsatı!
İkinci emeklilik fırsatı!
Gözler MB’nin faiz kararında!
Gözler MB'nin faiz kararında!
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
Faiz kararı ne olur?
Faiz kararı ne olur?
Fahiş fiyata denetimli önlem!
Fahiş fiyata denetimli önlem!
Hem hobi hem meslek sahibi oldular!
Hem hobi hem meslek sahibi oldular!
Nefes kesen deneyim! A Haber görüntüledi
Nefes kesen deneyim! A Haber görüntüledi
Gözler Çin’e çevrildi! Evergrande krizi nedir?
Gözler Çin'e çevrildi! Evergrande krizi nedir?
Altın ne kadar oldu?
Altın ne kadar oldu?
Turizmde sezon uzuyor
Turizmde sezon uzuyor
Daha Fazla Video Göster