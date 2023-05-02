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Mersin İş Dünyası Buluşması! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar

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Giriş: 02.05.2023 12:37
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin İş Dünyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.
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