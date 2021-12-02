Merkez Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan faiz indirimi açıklaması

Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yerli yatırımcılarla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Şahap Kavcıoğlu, "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda." dedi. Kavcıoğlu, "Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz." diye konuştu. Öte yandan “Faiz indiriminde sınırlı alan kaldı. Bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum.” açıklamasında bulundu.

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