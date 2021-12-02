02 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Merkez Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan faiz indirimi açıklaması

Merkez Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan faiz indirimi açıklaması

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2021 13:17
Güncelleme:02.12.2021 13:17
Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yerli yatırımcılarla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Şahap Kavcıoğlu, "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda." dedi. Kavcıoğlu, "Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz." diye konuştu. Öte yandan “Faiz indiriminde sınırlı alan kaldı. Bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum.” açıklamasında bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Faiz indirimi açıklaması
Faiz indirimi açıklaması
Kripto para uyarısı
Kripto para uyarısı
Son dakika: Kasım ayı ihracatında rekor
Son dakika: Kasım ayı ihracatında rekor
Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu
Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu
Yatırımcılara hangi mesajlar verilecek?
Yatırımcılara hangi mesajlar verilecek?
İşte stok belasının çözümü!
İşte stok belasının çözümü!
Yeni ekonomi modeline iş dünyası ne diyor?
Yeni ekonomi modeline iş dünyası ne diyor?
Kamuda müjdeler peş peşe geldi
Kamuda müjdeler peş peşe geldi
Fırtına balık fiyatları nasıl etkilendi?
Fırtına balık fiyatları nasıl etkilendi?
Ek gösterge müjdesi! Maaşlar zamlandı
Ek gösterge müjdesi! Maaşlar zamlandı
Doktorların ek göstergesi artıyor! Fahrettin Koca’dan doktorlara müjde
Doktorların ek göstergesi artıyor! Fahrettin Koca’dan doktorlara müjde
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Daha Fazla Video Göster