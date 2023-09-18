18 Eylül 2023, Pazartesi
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Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat! Kredi akışı rahatlatılacak
Son dakika haberine göre Merkez Bankası, Türk Lirası'nı güçlendirecek yeni adımlar attı. Buna göre bankalara talimat gönderilirken, standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmaya yönelik aylık TL payı artış hedefi yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltildi. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması da sona erdi.