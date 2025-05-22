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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.05.2025 11:10
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025'in 2. enflasyon raporu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karahan, sıkı para politikasının sonuçlarının kademeli olarak alındığını söyledi. MB Başkanı Fatih Karahan, 2025 sonu için enflasyon tahminin yüzde 24; 2026 sonu için ise yüzde 12 olduğunu söyledi. Merkez Bankası Başkanı ayrıca brüt rezervlerin 146 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi.
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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24
Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24
Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24
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