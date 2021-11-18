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Merkez bankası faizi 1 puan indirdi

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Giriş: 18.11.2021 14:22
Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için toplandı. Piyasaların merakla beklediği TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Kasım 2021 toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası faiz kararı açıklamasını yaptı. Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürdü. Merkez Bankası Ekim ayındaki toplantısında da 200 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.
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