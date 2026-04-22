Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Bu kapsamda Merkez Bankası, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakırken açıklamada, "Enflasyonda bozulma olursa politika sıkılaştırılacak" ifadelerine yer verildi. Kararın hemen ardından ekonominin kalbi A Haber ekranlarında attı. Ekonomist Cüneyt Paksoy ile Üzeyir Doğan, MB'nin karar metnindeki şifreleri tek tek çözerek, küresel enerji krizinden enflasyonun ateş hattına, döviz kurlarındaki son durumdan yabancı sermaye akışına kadar gelişmeleri masaya yatırdı.