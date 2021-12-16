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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Merkez Bankası faizi 1 puan indirdi! Faiz kararı ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 16.12.2021 14:15
Güncelleme:16.12.2021 15:03
Son dakika ekonomi haberi… Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının açıkladı. Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 14’e çekti. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Stratejist Cüneyt Paksoy ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen karar sonrası A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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