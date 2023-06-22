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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Giriş: 22.06.2023 14:12
Güncelleme:22.06.2023 14:34
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puanlık artışla yüzde 15 düzeyine yükseltti.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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