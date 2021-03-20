Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu oldu! Yol haritası nasıl olacak? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Merkez Bankası'nda görev değişimi yaşandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Peki bu karar ne anlama geliyor? Bundan sonra neler olacak? Ankara Hacı Bayram Üniversite Öğretim Görevlisi Tolga Dağlaroğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.