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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu oldu! Yol haritası nasıl olacak? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2021 11:55
Güncelleme:20.03.2021 12:04
Merkez Bankası'nda görev değişimi yaşandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Peki bu karar ne anlama geliyor? Bundan sonra neler olacak? Ankara Hacı Bayram Üniversite Öğretim Görevlisi Tolga Dağlaroğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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