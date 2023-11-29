29 Kasım 2023, Çarşamba
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: Önceliğimiz dezenflasyonu sağlamaktır
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda konuştu. Sürdürülebilir büyümenin önündeki en büyük riskin varlık fiyatlarındaki oynaklık olduğunu vurgulayan Erkan, enflasyonla mücadelenin her zamankinden daha elzem olduğunu söyledi. Türk lirası varlıklara ilgiyi de değerlendiren Erkan, TL'ye geçişin zamanı gelmiştir, dedi.