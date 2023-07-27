Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ne mesaj verdi? Uzman isimler A Haber'de değerlenirdi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Stratejist Selçuk Gönençler, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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