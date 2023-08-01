01 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Memurun zam oranı ne olacak? Milyonların beklediği zam pazarlığı A Haber’de yorumlandı

Memurun zam oranı ne olacak? Milyonların beklediği zam pazarlığı A Haber’de yorumlandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2023 03:23
Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri, milyonlarca memur ve emekli için oldukça kritik bir süreci başlatıyor. 1 Ağustos Salı günü (bugün) başlayan bu önemli görüşmelerde, 2024 ve 2025 yıllarına ait mali ve sosyal haklar belirlenecek. İlk karar, önümüzdeki iki yıl boyunca yapılacak olan maaş artışlarına ilişkin olacak. Kamu çalışanları ve emekliler, bu süreçte ücret artışları, sosyal haklar ve diğer çalışma koşullarını belirleyecek anlaşmalar için heyecanla bekliyor. A Haber editörü Hakan Bacaksız, memur ve memur emeklisinin zam pazarlığına yönelik son detayları aktardı.
Memurun zam oranı ne olacak?
Memurun zam oranı ne olacak?
Borsa İstanbul’a ilgi artıyor!
Borsa İstanbul’a ilgi artıyor!
Türkiye’nin 4 limanı devler liginde
Türkiye'nin 4 limanı devler liginde
Türkiye’nin ekonomi politikası İngiliz basınında
Türkiye'nin ekonomi politikası İngiliz basınında
Gözler toplu sözleşme pazarlığında!
Gözler toplu sözleşme pazarlığında!
Borç yapılandırmada kritik gün
Borç yapılandırmada kritik gün
Arsa alırken nelere dikkat edilmeli?
Arsa alırken nelere dikkat edilmeli?
Altın yeni rekor kıracak mı?
Altın yeni rekor kıracak mı?
Enerjide rota ram bağımsızlık!
Enerjide rota ram bağımsızlık!
Turizmde 2023 yılı ilk 6 ay hedefleri!
Turizmde 2023 yılı ilk 6 ay hedefleri!
Borsada rekor açılış
Borsada rekor açılış
Antalya’da 2019’un turist rekoru kırıldı!
Antalya'da 2019'un turist rekoru kırıldı!
Daha Fazla Video Göster