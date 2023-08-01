01 Ağustos 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Memurun zam oranı ne olacak? Milyonların beklediği zam pazarlığı A Haber’de yorumlandı
Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri, milyonlarca memur ve emekli için oldukça kritik bir süreci başlatıyor. 1 Ağustos Salı günü (bugün) başlayan bu önemli görüşmelerde, 2024 ve 2025 yıllarına ait mali ve sosyal haklar belirlenecek. İlk karar, önümüzdeki iki yıl boyunca yapılacak olan maaş artışlarına ilişkin olacak. Kamu çalışanları ve emekliler, bu süreçte ücret artışları, sosyal haklar ve diğer çalışma koşullarını belirleyecek anlaşmalar için heyecanla bekliyor. A Haber editörü Hakan Bacaksız, memur ve memur emeklisinin zam pazarlığına yönelik son detayları aktardı.