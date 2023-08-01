Memurun zam oranı ne olacak? Milyonların beklediği zam pazarlığı A Haber’de yorumlandı

Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri, milyonlarca memur ve emekli için oldukça kritik bir süreci başlatıyor. 1 Ağustos Salı günü (bugün) başlayan bu önemli görüşmelerde, 2024 ve 2025 yıllarına ait mali ve sosyal haklar belirlenecek. İlk karar, önümüzdeki iki yıl boyunca yapılacak olan maaş artışlarına ilişkin olacak. Kamu çalışanları ve emekliler, bu süreçte ücret artışları, sosyal haklar ve diğer çalışma koşullarını belirleyecek anlaşmalar için heyecanla bekliyor. A Haber editörü Hakan Bacaksız, memur ve memur emeklisinin zam pazarlığına yönelik son detayları aktardı.