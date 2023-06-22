Memura- emekliye ek zam yasası! Memura zam, emekliye iyileştirme

Hazırlanan torba yasa temmuzda Meclis'e geliyor. En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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