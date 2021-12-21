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Memur zammı ne kadar olacak? Emekli zammı ne kadar? Memur ve emekli zammı? Memur emekli maaşı hesaplama...

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2021 10:01
Yaklaşık 18 milyon memur ve memur emeklisinin gündeminde yeni yıl zammı var. Memur ve memur emeklilerinin gözü 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla, verilecek enflasyon farkı oranı da belli olacak. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri A aktardı.
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