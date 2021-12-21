Memur zammı ne kadar olacak? Emekli zammı ne kadar? Memur ve emekli zammı? Memur emekli maaşı hesaplama...

Yaklaşık 18 milyon memur ve memur emeklisinin gündeminde yeni yıl zammı var. Memur ve memur emeklilerinin gözü 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla, verilecek enflasyon farkı oranı da belli olacak. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri A aktardı.