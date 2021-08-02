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Memur zammı görüşmeleri başladı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama

A Haber
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Giriş: 02.08.2021 12:09
Toplu sözleşme görüşmelerinde bugün ilk oturum yapılacak. Memur zammı için görüşmeler bugün başladı. Toplu sözleşme görüşmeleri hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız." ifadelerine yer verdi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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