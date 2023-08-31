Memur ve memur emeklilerinin zam oranı açıklandı! En düşük memur maaşı kaç para oldu?

7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu'nun aldığı kararla son buldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak ile Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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