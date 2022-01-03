03 Ocak 2022, Pazartesi
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Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu! Yeni maaşlar ne oldu? Kaç para zam geldi? Memur ve emekli kaç lira alacak?
Son dakika haberine göre… Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memurun 2022 maaş zammı için beklediği Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 36,08 oldu. Emeklinin maaşı nasıl artacak? Memurun maaşında fark olacak mı? Sosyal yardımlar değişecek mi? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.