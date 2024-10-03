Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından gözler memur ve emekli zammında belirleyici olan üç aylık enflasyon farkına çevrildi. Bu durumda 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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