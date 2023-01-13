Memur ve emekli zamlı maaşını ne zaman alacak? İşte o tarihler

Memur ve emeklilerin maaşlarına yüzde 30'luk artış öngören düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin andından Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi, yeni zamlı maaşlarını ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Peki kimler hangi tarihlerde maşlarını hesaplarından çekebilecek? İşte yanıtı…

MEMURA EMEKLİYE ZAM TAKVİMİ

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİSİ

Maaş tarihi: 1-3 Ocak

Zam farkı: Ocak ayı

MEMURLAR

Zamlı maaş: 15 Ocak

SSK EMEKLİLERİ

Tahsis numarasının son rakamı Ödemenin yapılacağı gün

9 17 Ocak

7 18 Ocak

5 19 Ocak

3 20 Ocak

1 21 Ocak

8 22 Ocak

6 23 Ocak

4 24 Ocak

2 25 Ocak

0 26 Ocak

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Tahsis numarasının son rakamı Ödemenin yapılacağı gün

9, 7, 5 25

3, 1 26 Ocak

8, 6, 4 27 Ocak

2, 0 28 Ocak