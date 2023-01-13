13 Ocak 2023, Cuma
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Memur ve emekli zamlı maaşını ne zaman alacak? İşte o tarihler
Memur ve emeklilerin maaşlarına yüzde 30'luk artış öngören düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin andından Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi, yeni zamlı maaşlarını ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Peki kimler hangi tarihlerde maşlarını hesaplarından çekebilecek? İşte yanıtı…
MEMURA EMEKLİYE ZAM TAKVİMİ
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİSİ
Maaş tarihi: 1-3 Ocak
Zam farkı: Ocak ayı
MEMURLAR
Zamlı maaş: 15 Ocak
SSK EMEKLİLERİ
Tahsis numarasının son rakamı Ödemenin yapılacağı gün
9 17 Ocak
7 18 Ocak
5 19 Ocak
3 20 Ocak
1 21 Ocak
8 22 Ocak
6 23 Ocak
4 24 Ocak
2 25 Ocak
0 26 Ocak
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
Tahsis numarasının son rakamı Ödemenin yapılacağı gün
9, 7, 5 25
3, 1 26 Ocak
8, 6, 4 27 Ocak
2, 0 28 Ocak