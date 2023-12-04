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Memur-memur emeklisi ve emekli 5 aylık zammı belli oldu! TÜİK 5 aylık enflasyon farkıyla kuruşu kuruşuna maaş tablosu!

A Haber
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Giriş: 04.12.2023 10:30
TÜİK 5 aylık enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; enflasyon kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 61,98 oldu. Böylece memur-memur emeklisi ve emekli 5 aylık zammı belli oldu. A Haber canlı yayınında rakamları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tek tek söyledi. İşte tüm detaylar…
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