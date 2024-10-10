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Mehmet Şimşek Körfez turuna çıktı

Mehmet Şimşek Körfez turuna çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 16:38
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Körfez turuna çıktı. Katar'da temaslarını bitiren Bakan Şimşek'in sıradaki durağı Kuveyt.
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Bakan Şimşek Körfez turuna çıktı
Bakan Şimşek Körfez turuna çıktı
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