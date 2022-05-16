Mehmet Kalyoncu’dan konut fiyatları artışı açıklaması

Toplantı çıkışında açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, Bakan Nebati ve ekibi ile sektörün son durumunu istişare ettiklerini belirterek, "Konu çok boyutlu olduğu için arsa sahipliğinden yapı malzemesine, finansmandan ve vergisel boyuta kadar tüm alanlarla ilgili düzenlemeler gündeme geldi." dedi.