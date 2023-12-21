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Videolar Ekonomi Videoları MB faizi yüzde 42,5'e yükseltti! Döviz, altın ve borsa nasıl tepki verdi?

MB faizi yüzde 42,5'e yükseltti! Döviz, altın ve borsa nasıl tepki verdi?

A Haber
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Giriş: 21.12.2023 15:58
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizini 2,5 puan artırarak yüzde 42, 5'e yükseltti. Peki piyasalar bu duruma nasıl tepki verdi? Döviz, altın ve borsa nasıl tepki verdi? Altın ne kadar oldu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan finans analisti İslam Memiş verdi.
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