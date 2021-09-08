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Marketlerde yeni dönemin ayak sesleri! Artık o ürünler satılmayacak! A101, BİM ve ŞOK marketlerde...

DHA
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Giriş: 08.09.2021 11:51
Marketler için yeni dönemde bazı düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor. TBMM'nin yeni döneminde AVM ve haller için düzenlemenin detayları tartışılacak. Yalnızca 2 binden fazla olan belediye sınırları içinde açılabilecek olan zincir marketlerde küçük esnafı korumak için bazı ürünlerin satışına yasak getirilecek. Zincir marketlerin düzenlemenin içinde yer alması vatandaşlar tarafından büyük merak uyandırdı. Ticaret Bakanlığı konu hakkında gelişmeleri belirli aralıklarla paylaşıyor. İşte, market düzenlemesi için detaylar...
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