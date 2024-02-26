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Marketlerde yeni dönem! Yanıltıcı etikete rafta yer yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 14:36
Marketlerde yeni dönem başlıyor. Yanıltıcı etikete rafta yer yok. Artık "tadında, lezzeti, keyfi ve aromalı" ifadeleri kullanılamayacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
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