12 Şubat 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Market market fiyat bakmaya son! Hangi ürün hangi markette ne kadar?
Alışverişe çıkıldığında en büyük şikayet konularından biri de aynı ürünün farklı marketlerde farklı fiyata satılması. Birçok kişi, bu yüzden "market market gezip, fiyat araştırması" yapıyor. Yeni hayata geçen internet sitesi sayesinde ise artık bu deyim tarihe karışacak. Çünkü zincir marketlerde satılan yaklaşık 50 bin ürün artık tek bir site üzerinde fiyatlarıyla yer alacak.