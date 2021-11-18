18 Kasım 2021, Perşembe
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Malatya’da 115 ülkeye rekor kayısı ihracatı! 263 milyon dolar gelir sağlandı
Malatya bu yılın ilk 10 ayında kayısı ihracatından 263 milyon doların üstünde para kazandı. 115 ülkeye yapılan ihracat ise halen kesintisiz sürüyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan değerlendirdi.