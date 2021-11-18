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Malatya’da 115 ülkeye rekor kayısı ihracatı! 263 milyon dolar gelir sağlandı

A Haber
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Giriş: 18.11.2021 08:54
Malatya bu yılın ilk 10 ayında kayısı ihracatından 263 milyon doların üstünde para kazandı. 115 ülkeye yapılan ihracat ise halen kesintisiz sürüyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan değerlendirdi.
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