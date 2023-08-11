Maaşı bağlanmayan EYT'liler dikkat! EYT'liye maaş formülü

Milyonlarca vatandaş çıkan EYT düzenlemesi ile yılbaşından sonra emeklilik hakkına kavuştu. Yaklaşık 2 milyon EYT'liye maaş bağlanırken, işlemleri hala bitmeyen vatandaşlar da bulunuyor. Peki işlemleri bitmeyen EYT'liler ne yapacak? EYT'lilere aylık bağlanmamasının nedenleri neler? İşte detaylar....

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