19 Şubat 2024, Pazartesi
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Lüks yatlar İstanbul’da sergileniyor! Yat ve tekne tutkunları bu fuarda buluştu
2024 yılının denizcilik alanındaki en büyük etkinliği olan tekne ve yat fuarı, İstanbul'da başladı. Ziyaretçiler 45 bin metrekarelik alana kurulan fuara, yoğun ilgi gösterdi.