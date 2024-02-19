19 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Lüks yatlar İstanbul’da sergileniyor! Yat ve tekne tutkunları bu fuarda buluştu

Lüks yatlar İstanbul’da sergileniyor! Yat ve tekne tutkunları bu fuarda buluştu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.02.2024 16:26
2024 yılının denizcilik alanındaki en büyük etkinliği olan tekne ve yat fuarı, İstanbul'da başladı. Ziyaretçiler 45 bin metrekarelik alana kurulan fuara, yoğun ilgi gösterdi.

Lüks yatlar İstanbul’da sergileniyor!
Lüks yatlar İstanbul’da sergileniyor!
Mesai saatleri kısalacak mı?
Mesai saatleri kısalacak mı?
Esnafa komisyon müjdesi! Üç kamu bankası...
Esnafa komisyon müjdesi! Üç kamu bankası...
5 yeni doğal gaz keşfi! A Haber görüntüledi
5 yeni doğal gaz keşfi! A Haber görüntüledi
8. Yargı Paketi’nde neler var?
8. Yargı Paketi'nde neler var?
İkramiyeler ne zaman hesaplara geçecek?
İkramiyeler ne zaman hesaplara geçecek?
Gram altının seyri ne olur?
Gram altının seyri ne olur?
Ankara’da ekonomi zirvesi toplandı!
Ankara'da ekonomi zirvesi toplandı!
Borsa güne nasıl başladı?
Borsa güne nasıl başladı?
Mesai saatleri kısalıyor mu?
Mesai saatleri kısalıyor mu?
Kimler ikramiye alabilecek?
Kimler ikramiye alabilecek?
Haftalık mesai 40 saate iniyor
Haftalık mesai 40 saate iniyor
Daha Fazla Video Göster