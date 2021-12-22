Kur korumalı TL mevduat hesabı nedir? Yeni sistem nasıl işliyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından pazartesi günü Kabine toplantısından sonra açıklanan “Kur Korumalı TL Mevduatı Sistemi” devreye alındı. Peki vatandaşlar ne yapmalı? Sistem nasıl işleyecek? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını canlı yayında A Para muhabiri Mert Fırat verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN