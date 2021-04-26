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Kripto para piyasasına sıkı denetim geliyor! İşte dünyadan kripto para düzenlemeleri
Kripto paralara dünyada çok liberal bakan ülkeler olduğu gibi ağır yasaklar da var. Ağırlıklı olarak varlık veya emtia olarak tanımlanan paralar üzerinde ağır denetim kuralları uygulanıyor. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili ayrıntıları anlattı.