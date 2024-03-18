18 Mart 2024, Pazartesi
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Kredi politikasında değişiklik olur mu? Enflasyon ne zaman düşecek?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kredi ve ek verilerle ilgili açıklamaları dikkat çekti. Diğer taraftan Merkez Bankalarında bu hafta karar haftası. Merkez Bankası ve Fed bu hafta faiz kararlarını açıklayacak. Piyasalar haftaya nasıl başladı? Piyasalar nasıl etkilenecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi değerlendirdi.