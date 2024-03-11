11 Mart 2024, Pazartesi
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Kredi notu artırımı ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber'de anlattı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 12 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunu "b"den "b+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de not artışına yönelik değerlendirmesinde Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu." dedi. Peki bu artış piyasalara nasıl yansıdı ve yansıma nasıl devam edecek? Ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.