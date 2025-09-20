’Kredi kartı aidatı’ yasal mı? Sesli yanıt sistemi ile para iadesi

20 Eylül 2025, Cumartesi

Giriş: 20.09.2025 10:20
Bankaların müşteriden aldığı 'kart aidatı' meselesi konuşulmaya devam ediyor. Ücrete itiraz eden bir tüketici, haberi olmadan kendisine yansıtılan paraya tepki gösterdi ve çok kolay bir yöntem ile o meblayı geri aldı. Peki bankaların 'kart aidatı' almaya hakkı var mı, ya da tüketici böyle bir durum ile karşılaştığında ne yapmalı? Ekip arkadaşlarımız araştırdı.
