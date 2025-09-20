’Kredi kartı aidatı’ yasal mı? Sesli yanıt sistemi ile para iadesi

Bankaların müşteriden aldığı 'kart aidatı' meselesi konuşulmaya devam ediyor. Ücrete itiraz eden bir tüketici, haberi olmadan kendisine yansıtılan paraya tepki gösterdi ve çok kolay bir yöntem ile o meblayı geri aldı. Peki bankaların 'kart aidatı' almaya hakkı var mı, ya da tüketici böyle bir durum ile karşılaştığında ne yapmalı? Ekip arkadaşlarımız araştırdı.

