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KOSGEB'den destek alan kadın girişimci lavanta ihraç ediyor

A Haber
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Giriş: 06.12.2021 15:46
Denizli'de yaşayan Özlem Çınlar Erkuş'un hobi için gittiği mum eğitimi hayatını değiştirdi. KOSGEB desteğiyle lavanta üzerine iş yeri açtı. Erkuş KOSGEB'den aldığı destekle kurduğu iş yerinden yurt dışına lavanta ihracatı gerçekleştiriyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Özlem Çınlar Erkuş kadın girişimcilere hayallerinin peşinden gitmesi tavsiyesinde bulundu.
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