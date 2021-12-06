06 Aralık 2021, Pazartesi
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KOSGEB'den destek alan kadın girişimci lavanta ihraç ediyor
Denizli'de yaşayan Özlem Çınlar Erkuş'un hobi için gittiği mum eğitimi hayatını değiştirdi. KOSGEB desteğiyle lavanta üzerine iş yeri açtı. Erkuş KOSGEB'den aldığı destekle kurduğu iş yerinden yurt dışına lavanta ihracatı gerçekleştiriyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Özlem Çınlar Erkuş kadın girişimcilere hayallerinin peşinden gitmesi tavsiyesinde bulundu.