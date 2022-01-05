KOSGEB destekleri genişliyor! Genç işçi alana 100 bin TL | Kimler yararlanacak?

KOSGEB destekli istihdam programı binlerce gence iş kapısı açacak, hizmet ve ticaret sektöründeki işletmelere nefes aldıracak. 75 bin mezuna iş kapısı açılacak, 5 çalışan için 500 bin lira destek sağlanacak Genç işçi alana 100 bin lira kimler yararlanacak? Çalışanın şartları neler? Ne kadar ödenecek? Destek üst sınırı ne kadar? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

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